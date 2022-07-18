Скидки пришлись суду не по вкусу // Бывшие сотрудники структур «Мираторга» осуждены за причинение холдингу ущерба

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по делу бывшего коммерческого директора агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» Юлии Аксеновой и экс-топ-менеджеров петербургского филиала АПХ, часть из которых перешли впоследствии в сбытовую компанию.