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Скидки пришлись суду не по вкусу // Бывшие сотрудники структур «Мираторга» осуждены за причинение холдингу ущерба

Скидки пришлись суду не по вкусу // Бывшие сотрудники структур «Мираторга» осуждены за причинение холдингу ущерба

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по делу бывшего коммерческого директора агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» Юлии Аксеновой и экс-топ-менеджеров петербургского филиала АПХ, часть из которых перешли впоследствии в сбытовую компанию.

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