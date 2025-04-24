Маск и Бессент устроили перепалку с оскорблениями в Белом доме – Axios

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации США Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в присутствии президента Дональда Трампа и других должностных лиц в Белом доме, портал Axios со ссылкой на источники.
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