Маск и Бессент устроили перепалку с оскорблениями в Белом доме – Axios

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации США Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в присутствии президента Дональда Трампа и других должностных лиц в Белом доме, портал Axios со ссылкой на источники.