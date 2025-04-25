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Сенатор Шейкин потребовал заблокировать ботов для пробива персональных данных

Сенатор Шейкин потребовал заблокировать ботов для пробива персональных данных

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ запрос о проверке и блокировке сервисов для незаконного доступа к персональным данным в мессенджерах.

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