Происшествия

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Чета полицейских из Ямало-Ненецкого автономного округа отмечает День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных целей.

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