Суд оправдал мать, убившую двух маленьких сыновей

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Суд в Нью-Йорке признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной по причине невменяемости в убийстве двух ее маленьких сыновей в 2022 году.
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