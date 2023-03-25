Трактористы-лихачи: как ГИБДД контролирует спецтехнику

Несмотря на то что тракторы, экскаваторы и другие подобные самоходные машины регистрируются не в ГИБДД, а в органах Гостехнадзора, при выезде на дороги общего пользования водители такой техники обязаны руководствоваться требованиями обычных ПДД.
Несмотря на то что тракторы, экскаваторы и другие подобные самоходные машины регистрируются не в ГИБДД, а в органах Гостехнадзора, при выезде на дороги общего пользования водители такой техники обязаны руководствоваться требованиями обычных ПДД.
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