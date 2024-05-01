FT: Japan Tobacco изменила цепочки поставок ради сохранения российского бизнеса

Компания Japan Tobacco, которая владеет табачными брендами Winston, LD, Camel, российскими марками "Петр I", Kiss и рядом других, предприняла несколько шагов, чтобы сохранить свой бизнес в РФ и удовлетворить инвесторов.
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