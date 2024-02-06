ЕС откладывает конфискацию российских активов из-за боязни возмездия

Евросоюз отказался напрямую конфисковать российские активы из-за опасений возмездия Москвы. Вместо этого, разрабатывается план по обходному проведению замороженных российских активов в помощь Украине, сообщает Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии