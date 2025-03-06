Русский компас Фото: ИИ. Родители не захотели разделить участь сына. Россия им милее. Дарина ЕРМОЛАЕВА Признаем честно, справедливость иногда торжествует.
"Зря разлучили с семьёй": как наказали сына мигрантов, избившего мальчика за место в классе
Комментарии
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Alex Nемо
Ну коррупционная составляющая сразу очевидна. Несовершеннолетнего урода отправили домой, а скорпионье гнездо оставили в России. Или кто-нибудь думает, что в семье вырастившей одного придурка, оcтальные дети не вырастут моральными уродами ненавидящими Россию и русских? Всё семейство необходимо депортировать из РФ и желательно до того, как оно убьёт кого либо русскоговорящего, просто потому что он русскоговорящий и потому что он коренной житель России...
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12 час.
Людмила Лиханова
Я считаю, и уверена , что большинство россиян думает также: НУЖНО ВЫСЫЛАТЬ ВСЮ СЕМЬЮ КОЛЬ ОНИ НЕ НАУЧИЛИ СВОЕГО СЫНА УВАЖАТЬ РОССИЮ И ЕЕ ЗАКОНЫ. ЗНАЧИТ, ОНИ РАЗДЕЛЯЮТ ВЗГЛЯДЫ СЫНА И ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ Т.К. У НИХ НАВЕРНЯКА ЕСТЬ И ДРУГИЕ ДЕТИ КОТОРЫЕ НИЧЕМ НЕ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И ОТ ОТПРАВЛЕННОГО. И ОПРАВКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ СЕМЬИ, А НЕ НАШЕГО БЮДЖЕТА. ОНИ И ТАК СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ НАМ, ПРОСТЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.
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11 час.
Одиссей
все непонятней и непонятней.... 9й класс - очевидно, уже 16 лет, т.е., каГбЭ совершеннолетний. Но находится на иждивении своих родителей. Т.е., формально, выслали подростка без средств к существованию. Т.е., на верную голодную смерть? Что-то у судьи недоработки с гуманизмом. Гораздо гуманнее было б выслать всю семью.
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2 час.
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