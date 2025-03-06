"Зря разлучили с семьёй": как наказали сына мигрантов, избившего мальчика за место в классе

Alex Nемо Ну коррупционная составляющая сразу очевидна. Несовершеннолетнего урода отправили домой, а скорпионье гнездо оставили в России. Или кто-нибудь думает, что в семье вырастившей одного придурка, оcтальные дети не вырастут моральными уродами ненавидящими Россию и русских? Всё семейство необходимо депортировать из РФ и желательно до того, как оно убьёт кого либо русскоговорящего, просто потому что он русскоговорящий и потому что он коренной житель России...

Людмила Лиханова Я считаю, и уверена , что большинство россиян думает также: НУЖНО ВЫСЫЛАТЬ ВСЮ СЕМЬЮ КОЛЬ ОНИ НЕ НАУЧИЛИ СВОЕГО СЫНА УВАЖАТЬ РОССИЮ И ЕЕ ЗАКОНЫ. ЗНАЧИТ, ОНИ РАЗДЕЛЯЮТ ВЗГЛЯДЫ СЫНА И ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ Т.К. У НИХ НАВЕРНЯКА ЕСТЬ И ДРУГИЕ ДЕТИ КОТОРЫЕ НИЧЕМ НЕ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ И ОТ ОТПРАВЛЕННОГО. И ОПРАВКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ СЕМЬИ, А НЕ НАШЕГО БЮДЖЕТА. ОНИ И ТАК СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ НАМ, ПРОСТЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ.