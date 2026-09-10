Происшествия
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Происшествия

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В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, допустившей несовершеннолетнего к управлению мототранспортом

В августе текущего года в Дзержинском районе Ярославля произошло дорожно-транспортное происшествие: 13-летний подросток, управляя мотоциклом, произвел наезд на велосипедиста.

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