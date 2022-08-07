БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЛЮДОЕДЫ НА МАРШЕ: ГЛОБАЛИСТЫ ОЧЕРТИЛИ ФРОНТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

ЛЮДОЕДЫ НА МАРШЕ: ГЛОБАЛИСТЫ ОЧЕРТИЛИ ФРОНТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Экономический кризис Запада и умирание выродившегося до маразма либерализма, все более мутирующего в откровенный фашизм с невиданным доселе рабством (идеологи глобального олигархата называют это "Большой перезагрузкой") толкают мир к большой войне.

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