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Джабаров: переговоры по Украине ускорятся к концу года из-за цен на энергоносители

Джабаров: переговоры по Украине ускорятся к концу года из-за цен на энергоносители

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговоры по Украине между Россией и США должны ускориться к концу этого года.

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