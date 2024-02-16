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Петербуржцев предупредили о надвигающемся ненастье

Петербуржцев предупредили о надвигающемся ненастье

Погода в Петербурге в субботу, 17 февраля, существенно испортится под влиянием активного циклона. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале, в Северной столице ожидается значительный перепад температуры воздуха, сильные осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра, который поднимет уровень воды в Неве до метра.

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