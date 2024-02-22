Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Памяти Ивана Иванина

Памяти Ивана Иванина

БЫТЬ ВОИНОМ — ЖИТЬ ВЕЧНО!  Год назад героически погиб в зоне специальной военной операции.Выбора, куда идти, не было – однозначно «разведка».

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Комментарии
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Николай Гончаров
Низкий поклон и  спасибо за защиту России, Иван. Пусть земля будет тебе пухом. Спасибо родителям за твоё воспитание и соболезнования им
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18 час.
ВераВерная
Теряем лучших...Низкий поклон настоящему мужчине, войну, смелому и отважному человеку! Венок Славы и светлая память!
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11 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка! НРести память и передавать ее теперь это наша часть и наш долг!
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11 час.

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