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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Зеленский призвал Запад напасть на Россию. НАТО нужно больше «детской крови»

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру пятницы, 18 октября: «У многих россиян происходит ощутимое ухудшение жизни, а им рассказывают, как все вокруг чудесно»: Делягин «Мы не занимаемся разработкой ядерной бомбы»: Зеленский оправдался за ультиматум НАТО Трамп: «Зеленский не должен был допустить начала "вторжения" России» «Ждать осталось недолго»: Зюганов заявил, что НАТО нужно […].

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