Составлен список среднеразмерных кроссоверов с самым низким расходом топлива

Заправка автомобиля – одна из главных статей расходов при эксплуатации машины, оснащенной ДВС. Сегодня автопроизводители стремятся к тому, чтобы оснащать свои модели современными и высокоэффективными моторами, способными демонстрировать минимально возможное потребление горючего при сохранении ….