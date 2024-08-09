Биологическую безопасность объектов животноводства и птицеводства усилят в Приангарье

На внеочередном заседании противоэпизоотической комиссии Иркутской области под руководством Владимира Читоркина обсудили усиление биозащиты в животноводстве и птицеводстве на фоне угрозы птичьего гриппа и африканской чумы свиней.
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