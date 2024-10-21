Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кто-то очень не хочет оставить его в покое...ТАСС: экс-полковн...
  • Катерина
    Неугомонный дед опять  заскучал...)ТАСС: экс-полковн...
  • Игорь Васиков
    На украину или под Курск?Newspim: власти Ю...

Песков назвал слова Трампа об угрозах Путину "горячим заявлением"

Песков назвал слова Трампа об угрозах Путину "горячим заявлением"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал слова бывшего президента США и кандидата на грядущих выборах от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозах президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве в случае "преследования Украины" "горячим заявлением" в рамках предвыборной кампании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх