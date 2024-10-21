Песков назвал слова Трампа об угрозах Путину "горячим заявлением"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал слова бывшего президента США и кандидата на грядущих выборах от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозах президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве в случае "преследования Украины" "горячим заявлением" в рамках предвыборной кампании.