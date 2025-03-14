10 страшных орудий пыток, которые существуют и сегодня

Орудия для пыток у современного человека ассоциируются с безумными средневековыми приспособлениями. И мало кому приходит в голову, что в современном мире существуют не менее страшные способы физической и психологической расправы с людьми.
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