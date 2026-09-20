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Царьград

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Собянин: объект попал под удар БПЛА на территории МНПЗ, пострадавших нет

Собянин: объект попал под удар БПЛА на территории МНПЗ, пострадавших нет

В ходе массированного налёта дронов повреждён объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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