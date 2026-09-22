Глава марки Skoda покинет компанию, чтобы возглавить Volvo[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Буквально пару недель назад руководитель компании Skoda Клаус Зеллмер давал интервью английской прессе, в котором рассказывал о ближайших планах чешской марки и предрекал ей полную и неизбежную электромобилизацию.