Когда погоны не власть: уроки управления от офицера штрафной роты

Мне было чуть за двадцать, когда я впервые по-настоящему понял, что такое страх. Не тот липкий страх под обстрелом, к которому со временем привыкаешь, а холодное, отрезвляющее осознание: ты один, вокруг тебя десять матёрых уголовников, и в твоей планшетке лежат документы, превращающие их жизнь в тюремный срок.