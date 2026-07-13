Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

464 подписчика

Когда погоны не власть: уроки управления от офицера штрафной роты

Когда погоны не власть: уроки управления от офицера штрафной роты

Мне было чуть за двадцать, когда я впервые по-настоящему понял, что такое страх. Не тот липкий страх под обстрелом, к которому со временем привыкаешь, а холодное, отрезвляющее осознание: ты один, вокруг тебя десять матёрых уголовников, и в твоей планшетке лежат документы, превращающие их жизнь в тюремный срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии