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FiNE NEWS

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Больше никаких обновлений. Xiaomi прекращает поддержку 12 моделей некогда популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Больше никаких обновлений. Xiaomi прекращает поддержку 12 моделей некогда популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Обновление, опубликованное в Xiaomi Security Center, говорит о том, что компания прекратила поддержку 12 моделей некогда популярных смартфонов: больше они не будут получать ни обновления Android, ни обновления безопасности.

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