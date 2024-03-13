Готовность спецтехники к пожароопасному сезону проверили в Шатуре

Специальная комиссия проверила готовность Шатуры к предстоящему пожароопасному сезону. На смотре представили более 40 автомобилей: это снегоболотоходы, тракторы, квадроциклы, машины медицинской службы и полиции.
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