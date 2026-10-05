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Смартфонами Samsung пользуется 1,2 миллиарда человек — Galaxy есть у каждого седьмого жителя планеты

Смартфонами Samsung пользуется 1,2 миллиарда человек — Galaxy есть у каждого седьмого жителя планеты

Samsung подвела итог 17-летнего развития смартфонов Samsung раскрыла количество пользователей своих смартфонов: устройствами семейства Galaxy сегодня пользуются около 1,2 млрд человек по всему миру.

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