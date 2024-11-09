«Динамо» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
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