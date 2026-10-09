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Смог в Сингапуре не угрожает проведению Гран-при, заявили в «Ф-1». Качество воздуха ухудшилось до «очень вредного» уровня из-за пожаров в Индонезии

В «Формуле-1» прокомментировали плохое качество воздуха в Сингапуре во время Гран-при. В городе стоит смог из-за лесных пожаров в Индонезии.

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