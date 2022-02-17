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Кудерметова задерживается в Duty Free. Вероника вышла в полуфинал турнира в Дубае, а Карен Хачанов - в Дохе

Кудерметова задерживается в Duty Free. Вероника вышла в полуфинал турнира в Дубае, а Карен Хачанов - в Дохе

ТЕННИС. Турнирная хроника Титульным спонсором турнира WTA-500, проходящего в Дубае, является всемирно известная сеть беспошлинной торговли.

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