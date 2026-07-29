«Чикаго» интересуется Беннедиктом Матурином

«Винг» Беннедикт Матурин оказался в сложной ситуации на рынке ограниченно свободных агентов. Низкий уровень интереса к баскетболисту позволил « Клипперс » занять пассивную позицию и рассчитывать на удобный для клуба контракт или выгодное участие в сделке «сайн-энд-трейд».