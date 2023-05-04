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Глава МИД РФ Лавров прилетел в Индию на встречу лидеров дипломатий ШОС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в заседании руководителей внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества.

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