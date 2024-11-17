18 ноября часть туляков останется без холодной воды

18 ноября с 8.00 в южной части Тулы будет пониженное давление холодного водоснабжения. Временные неудобства связаны с проведение ремонтно-восстановительных работ на водоводе Д 500 Окско-Непрейковского водозабора.
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