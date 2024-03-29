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Лавров назвал экспромтом идею Макрона направить войска НАТО на Украину

Лавров назвал экспромтом идею Макрона направить войска НАТО на Украину

Global Look Press/ IMAGO/Florian Gaertner Высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о рассмотрении возможности направить войска отдельных государств НАТО на Украину для противостояния Москве вряд ли была согласована с остальными членами Альянса, из-за чего Макрону потом пришлось отыгрывать данные слова назад.

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