Лавров назвал экспромтом идею Макрона направить войска НАТО на Украину

Global Look Press/ IMAGO/Florian Gaertner Высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о рассмотрении возможности направить войска отдельных государств НАТО на Украину для противостояния Москве вряд ли была согласована с остальными членами Альянса, из-за чего Макрону потом пришлось отыгрывать данные слова назад.