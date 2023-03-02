Кевин Дюрэнт набрал 23 очка и 6 подборов в дебютном матче за «Финикс»

Звездный форвард Кевин Дюрэнт дебютировал за «Финикс» в матче с «Шарлотт» (105:91) в среду. Вышедший в стартовой пятерке Дюрэнт набрал 23 очка (10 из 15 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 27 минут.
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