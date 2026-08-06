Женщина и ребёнок погибли из-за непогоды в Смоленске

В результате непогоды в Смоленске погибли ребёнок и женщина, сообщил глава города Александр Новиков. «В самый пик стихии в парке Соловьиная роща произошла трагедия — несовершеннолетний ребёнок погиб под упавшим деревом.
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