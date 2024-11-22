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Симоньян после обращения Путина намекнула, "кто первый даст заднюю"

Симоньян после обращения Путина намекнула, "кто первый даст заднюю"

Она подчеркнула, что удар новейшей российской ракетой по Украине был ожидаем Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что противостояние России и Запада закончится "ракетным ультиматумом".

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