Симоньян после обращения Путина намекнула, "кто первый даст заднюю"

Она подчеркнула, что удар новейшей российской ракетой по Украине был ожидаем Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что противостояние России и Запада закончится "ракетным ультиматумом".