⚡️В связи с проведением работ по обрезке веток деревьев 6 февраля с 13.30 до 16.30 света не будет по следующим адресам в городе Новоаннинский: ул.
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⚡️В связи с проведением работ по обрезке веток деревьев 6 февраля с 13.30 до 16.30 света не будет по следующим адресам в городе Новоаннинский: ул.