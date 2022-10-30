В Сеуле установят временные мемориалы в память о жертвах давки

REUTERS/Kim Hong-ji В центре Сеула установят временные траурные мемориалы в память о погибших во время давки на праздновании Хеллоуина, сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, ссылаясь на информацию, полученную от правительства страны.
REUTERS/Kim Hong-ji В центре Сеула установят временные траурные мемориалы в память о погибших во время давки на праздновании Хеллоуина, сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, ссылаясь на информацию, полученную от правительства страны.
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