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В Сеуле установят временные мемориалы в память о жертвах давки

В Сеуле установят временные мемориалы в память о жертвах давки

REUTERS/Kim Hong-ji В центре Сеула установят временные траурные мемориалы в память о погибших во время давки на праздновании Хеллоуина, сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, ссылаясь на информацию, полученную от правительства страны.

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