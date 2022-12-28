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Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе Гран-при России в Москве («СЭ»)

Российские фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве.

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