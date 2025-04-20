Цены на нефть могут упасть, но не до отрицательных значений

Мировые цены на нефть на биржах могут снизиться до уровня 50 долларов за баррель или даже ниже. Однако в ближайшее время нет оснований ожидать обвала цен до нулевых или отрицательных значений, как это произошло пять лет назад с нефтью марки WTI.
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