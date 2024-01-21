«Их нравы». Линус Торвальдс, один из самых известных компьютерщиков в мире и «полубог» в хакерской табели о рангах, на неделю остался без электричества из-за ледяного дождя.
Как будут выживать американцы через 20 лет
Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Будет грустно если мигранты превратят нас в такое же гетто .Куда бежать белым. Надо звать всех нормальных к нам. У белых образование имущество деньги. А граждан из аулов с дикими выходками надо оставить на родине. Если ты недавно слез с дерева возле него и сиди.
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17 час.
леонид рыбаков
Кто му наши кормчие ведут а не к светлому будущему .ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Назад в будущее
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17 час.
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