Как будут выживать американцы через 20 лет

ЕД

Елена ДанильченкоБушуева

Будет грустно если мигранты превратят нас в такое же гетто .Куда бежать белым. Надо звать всех нормальных к нам. У белых образование имущество деньги. А граждан из аулов с дикими выходками надо оставить на родине. Если ты недавно слез с дерева возле него и сиди.