Как будут выживать американцы через 20 лет

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
Будет грустно если мигранты превратят нас в такое же гетто  .Куда бежать белым. Надо звать всех нормальных к нам. У белых образование имущество деньги. А граждан из аулов с дикими выходками надо оставить на родине. Если ты недавно слез с дерева возле него и сиди.
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17 час.
леонид рыбаков
Кто му наши кормчие ведут а не к светлому будущему .ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Назад в будущее
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17 час.

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