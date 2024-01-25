Полянский: Запад будет соучастником, если Ил-76 сбили его ракетами

Скриншот видео Если самолет Ил-76 был сбит ракетами Patriot или Iris, то западные страны будут считаться соучастниками этого преступления, – заявил 25 января на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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