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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «В жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Подумал, что повредил машину»

Хэмилтон отметил неудачный выбор настроек болида на гонку в Китае. Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при, признав, что выбрал неправильный вариант настроек на квалификацию и гонку.

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