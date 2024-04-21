Льюис Хэмилтон: «В жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Подумал, что повредил машину»

Хэмилтон отметил неудачный выбор настроек болида на гонку в Китае. Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при, признав, что выбрал неправильный вариант настроек на квалификацию и гонку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии