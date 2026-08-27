Лукашенко подвел итоги эксперимента отправки нерадивых с/х работников в армию

Александр Лукашенко подвел итоги эксперимента по отправке нерадивых сельхозработников в армию. Глава государства на совещании по социально-экономическому развитию заявил, что инициатива, которую поначалу воспринимали скептически, полностью себя оправдала.
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