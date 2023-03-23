Технарь «Пари НН», СКА в финале Запада, Озил завершил карьеру, ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси, Талалаев уволен из «Торпедо» и другие новости утра

1. КДК присудил техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за участия дисквалифицированного хавбека Ярослава Михайлова.
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