Технарь «Пари НН», СКА в финале Запада, Озил завершил карьеру, ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси, Талалаев уволен из «Торпедо» и другие новости утра

«МЮ» и «Ювентус» – в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» вылетел, не давший пенальти в ворота «Зенита» судья наказан, Германия не примет турнир по фехтованию из-за россиян, Инфантино переизбран и другие новости