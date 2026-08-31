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Тульские новости

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В Тульской области отменена угроза беспилотников

В Тульской области отменена угроза беспилотников

Глава региона Дмитрий Миляев объявил, что угрозы от беспилотников в Тульской области больше нет.В Тульской области введен отбой беспилотной опасности.

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