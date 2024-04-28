ТАСС: в Тбилиси завершился митинг у парламента против закона об иноагентах

Митинг против закона об иноагентах завершилась у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщаетТАСС. По данным журналистов, участники акции протеста приняли решение разойтись после того, как прилегающую к парламенту территорию покинули последние подразделения спецназа.