ТАСС: в Тбилиси завершился митинг у парламента против закона об иноагентах

Митинг против закона об иноагентах завершилась у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщаетТАСС. По данным журналистов, участники акции протеста приняли решение разойтись после того, как прилегающую к парламенту территорию покинули последние подразделения спецназа.
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