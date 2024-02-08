Пентакль Венеры: тайна главной аномалии Солнечной системы

Солнечная система, в пределах которой мы живём, таит немало загадок. Некоторые космические объекты образуют правильные геометрические формы, существование которых не всегда легко объяснить естественными причинами.
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