Платошкин: будет ли Медведев участвовать в выборах президента

Дмитрий Медведев был президентом России. Есть ли такая возможность, что Дмитрий Медведев еще решит стать участником президентских выборов? Сам Дмитрий Медведев явно из политики не уходит, но в то же время он фигура, которую не выбирают, а назначают.
Дмитрий Медведев был президентом России. Есть ли такая возможность, что Дмитрий Медведев еще решит стать участником президентских выборов? Сам Дмитрий Медведев явно из политики не уходит, но в то же время он фигура, которую не выбирают, а назначают.
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