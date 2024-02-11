Toyota GR86 нового поколения получит мотор мощностью более 300 л.с. с гибридным «довеском» как у Land Cruiser 250

По данным японского ресурса BestCarWeb, народный спорткар Toyota GR86 следующего поколения избавится от оппозитного мотора – автомобиль получит рядный бензиновый двигатель в составе гибридной системы (по типу той, что применяется в Land Cruiser Prado 250 и новом Lexus GX).