«Российское ПВО повышает риски проникновения»: в Италии готовят спецназ для помощи авиации

В составе ВВС Италии под руководством генерала Риккардо Ринальди действует 1-я авиационная бригада специальных операций (BAOS), в задачу которой, в частности, входит деятельность в тылу российских войск при развертывании полноценного конфликта между РФ и НАТО.
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